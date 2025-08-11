Sinuano Día resultado del último sorteo hoy lunes 11 de agosto de 2025

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos en la Costa Caribe colombiana, con gran presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Este sorteo brinda la oportunidad de apostar desde tan solo $500 hasta $25.000, ofreciendo a los jugadores la emoción de ganar si sus números coinciden exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 11 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el Sinuano Día incorporó la posibilidad de añadir una “quinta balota” o “número adicional”, una opción que puede incrementar significativamente las ganancias si se acierta junto con otras cifras.



A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días, y los resultados están disponibles a partir de las 2:30 p.m.. Los apostadores pueden seguirlo en vivo para vivir la emoción del momento.



Cómo se juega el chance

El Sinuano Día ofrece diferentes modalidades para adaptarse a la estrategia y preferencia de cada jugador, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se obtengan:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El procedimiento para reclamar un premio depende del valor ganado, pero existen documentos esenciales que siempre deben presentarse:

Documentos fundamentales:



Tiquete original, diligenciado correctamente y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (en UVT):

