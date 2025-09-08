Publicidad

Sinuano Día resultado del último sorteo hoy lunes 8 de septiembre de 2025

El chance Sinuano Día juega todos los días a las 2:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy 8 de septiembre de 2025.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 12:43 p. m.

El Sinuano Día se ha convertido en uno de los sorteos de chance más representativos de la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Su popularidad radica en la tradición del juego y en la emoción diaria que despierta entre miles de jugadores que sueñan con acertar la combinación ganadora. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 8 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta: 

Desde 2025, el juego incorporó la opción de la quinta balota, un número adicional que brinda a los participantes más posibilidades de obtener premios atractivos. Como siempre, se recomienda a los jugadores confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el tiquete.

Horario del sorteo

El Sinuano Día se juega todos los días de la semana, después de las 2:30 p.m., momento esperado por miles de apostadores en la región Caribe y en el resto del país.

Modalidades de apuesta

El sorteo ofrece diversas formas de jugar, ajustándose a las preferencias y estrategias de cada participante:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.
  • Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
  • Una cifra o “uña”: acertar la última cifra del sorteo.

Estas modalidades convierten al Sinuano Día en un juego versátil y emocionante, con opciones tanto para quienes buscan apuestas sencillas como para quienes prefieren mayores desafíos.

Valor de las apuestas

El Sinuano Día se adapta a todos los bolsillos:

  • Apuesta mínima: $500 pesos.
  • Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, los jugadores deben presentar documentos básicos y, según el monto, cumplir requisitos adicionales establecidos en UVT:
Documentos fundamentales:

  • Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:

  • Menores a 48 UVT: solo documentos fundamentales.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos fundamentales + Formato SIPLAFT en el punto de venta.
  • Mayores a 182 UVT: además de lo anterior, se requiere una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se efectúa por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los juegos de chance más importantes de la Costa Caribe, manteniendo viva la tradición de los sorteos diarios y ofreciendo oportunidades de ganar a miles de colombianos.

