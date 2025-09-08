Sinuano Día resultado del último sorteo hoy lunes 8 de septiembre de 2025

El Sinuano Día se ha convertido en uno de los sorteos de chance más representativos de la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Su popularidad radica en la tradición del juego y en la emoción diaria que despierta entre miles de jugadores que sueñan con acertar la combinación ganadora. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 8 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el juego incorporó la opción de la quinta balota, un número adicional que brinda a los participantes más posibilidades de obtener premios atractivos. Como siempre, se recomienda a los jugadores confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el tiquete.



Horario del sorteo

El Sinuano Día se juega todos los días de la semana, después de las 2:30 p.m., momento esperado por miles de apostadores en la región Caribe y en el resto del país.



Modalidades de apuesta

El sorteo ofrece diversas formas de jugar, ajustándose a las preferencias y estrategias de cada participante:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o “uña”: acertar la última cifra del sorteo.

Estas modalidades convierten al Sinuano Día en un juego versátil y emocionante, con opciones tanto para quienes buscan apuestas sencillas como para quienes prefieren mayores desafíos.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día se adapta a todos los bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, los jugadores deben presentar documentos básicos y, según el monto, cumplir requisitos adicionales establecidos en UVT:

Documentos fundamentales:



Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:



Menores a 48 UVT: solo documentos fundamentales.

solo documentos fundamentales. Entre 48 y 181 UVT: documentos fundamentales + Formato SIPLAFT en el punto de venta.

documentos fundamentales + Formato SIPLAFT en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: además de lo anterior, se requiere una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se efectúa por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los juegos de chance más importantes de la Costa Caribe, manteniendo viva la tradición de los sorteos diarios y ofreciendo oportunidades de ganar a miles de colombianos.