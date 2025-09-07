Sinuano Día resultado del último sorteo hoy domingo 7 de septiembre de 2025

El Sinuano Día es uno de los sorteos de chance más representativos de la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Cada día, miles de jugadores participan en busca de la fortuna y la emoción de ganar premios significativos. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 7 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores pueden incluir la quinta balota, un número adicional que incrementa las probabilidades de obtener premios mayores al coincidir con otras cifras del sorteo. Se recomienda verificar el resultado con el vendedor autorizado para confirmar la validez del tiquete.



Horario de juego

El Sinuano Día se realiza todos los días después de las 2:30 p.m., momento en el que los apostadores siguen atentos para conocer la combinación ganadora.



Modalidades de apuesta

El sorteo ofrece distintas formas de jugar, adaptadas a la estrategia y preferencias de cada participante:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o “uña”: acertar la última cifra del sorteo.

Estas modalidades hacen del Sinuano Día un juego versátil y entretenido, que ofrece opciones desde apuestas simples hasta desafíos más arriesgados para quienes buscan mayor emoción.



Valor de las apuestas

El juego se adapta a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $25.000 pesos

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio del Sinuano Día, los jugadores deben presentar documentos básicos y cumplir requisitos adicionales según el monto del premio (UVT):

Documentos fundamentales:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio:



Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

solo se requieren los documentos fundamentales. Entre 48 y 181 UVT: documentos fundamentales + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.

documentos fundamentales + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: además de lo anterior, se solicita una certificación bancaria vigente (máximo 30 días, a nombre del ganador). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los chances más importantes de la Costa Caribe, manteniendo viva la emoción de los sorteos diarios para miles de jugadores.