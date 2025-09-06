Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU
Movilidad Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Sinuano Día resultado del último sorteo hoy sábado 6 de septiembre de 2025

Sinuano Día resultado del último sorteo hoy sábado 6 de septiembre de 2025

El chance Sinuano Día juega todos los días a las 2:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy 6 de septiembre de 2025.

Sinuano Día
Sinuano Día
Foto: ImageFx / Sinuano Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 12:45 p. m.

El Sinuano Día es uno de los sorteos de chance más representativos de la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Miles de jugadores participan diariamente, buscando la fortuna en cada sorteo. Aquí puede ver el sorteo del Sinuano Día en vivo:

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 6 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Desde 2025, el Sinuano Día incluye la quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de acceder a premios mayores si coincide con las cifras apostadas.

Horario de juego

El sorteo se realiza todos los días después de las 2:30 p.m., momento en el que los apostadores esperan atentos para conocer la combinación ganadora.

Modalidades de apuesta

El Sinuano Día ofrece diferentes formas de jugar, adaptadas a la estrategia y preferencias de cada participante:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
  • Una cifra o “uña”: acertar la última cifra del sorteo.

Estas modalidades permiten que el Sinuano Día sea versátil y entretenido, ofreciendo opciones desde apuestas simples hasta desafíos más arriesgados para quienes buscan mayor emoción.

Valor de las apuestas

El juego se adapta a todo tipo de presupuestos:

  • Apuesta mínima: $500 pesos
  • Apuesta máxima: $25.000 pesos

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio del Sinuano Día, los jugadores deben presentar documentos básicos y, dependiendo del monto, cumplir requisitos adicionales:
Documentos fundamentales:

  • Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio (UVT):

  • Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.
  • Entre 48 y 181 UVT: se debe anexar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.
  • Mayores a 182 UVT: además, se solicita una certificación bancaria vigente (máximo 30 días, a nombre del ganador). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los chances más importantes de la Costa Caribe, manteniendo viva la emoción del juego en cada sorteo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Sinuano día

Resultados del chance