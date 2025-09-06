Sinuano Día resultado del último sorteo hoy sábado 6 de septiembre de 2025

El Sinuano Día es uno de los sorteos de chance más representativos de la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Miles de jugadores participan diariamente, buscando la fortuna en cada sorteo. Aquí puede ver el sorteo del Sinuano Día en vivo:

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 6 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el Sinuano Día incluye la quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de acceder a premios mayores si coincide con las cifras apostadas.



Horario de juego

El sorteo se realiza todos los días después de las 2:30 p.m., momento en el que los apostadores esperan atentos para conocer la combinación ganadora.



Modalidades de apuesta

El Sinuano Día ofrece diferentes formas de jugar, adaptadas a la estrategia y preferencias de cada participante:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o “uña”: acertar la última cifra del sorteo.

Estas modalidades permiten que el Sinuano Día sea versátil y entretenido, ofreciendo opciones desde apuestas simples hasta desafíos más arriesgados para quienes buscan mayor emoción.



Valor de las apuestas

El juego se adapta a todo tipo de presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $25.000 pesos

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio del Sinuano Día, los jugadores deben presentar documentos básicos y, dependiendo del monto, cumplir requisitos adicionales:

Documentos fundamentales:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

solo se requieren los documentos fundamentales. Entre 48 y 181 UVT: se debe anexar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

se debe anexar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: además, se solicita una certificación bancaria vigente (máximo 30 días, a nombre del ganador). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los chances más importantes de la Costa Caribe, manteniendo viva la emoción del juego en cada sorteo.