Sinuano Día resultado del último sorteo hoy sábado 6 de septiembre de 2025

El Sinuano Día es uno de los sorteos de chance más representativos de la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.
Miles de jugadores participan diariamente, buscando la fortuna en cada sorteo. Aquí puede ver el sorteo del Sinuano Día en vivo:
El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 6 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Desde 2025, el Sinuano Día incluye la quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de acceder a premios mayores si coincide con las cifras apostadas.
Horario de juego
El sorteo se realiza todos los días después de las 2:30 p.m., momento en el que los apostadores esperan atentos para conocer la combinación ganadora.
Modalidades de apuesta
El Sinuano Día ofrece diferentes formas de jugar, adaptadas a la estrategia y preferencias de cada participante:
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra o “uña”: acertar la última cifra del sorteo.
Estas modalidades permiten que el Sinuano Día sea versátil y entretenido, ofreciendo opciones desde apuestas simples hasta desafíos más arriesgados para quienes buscan mayor emoción.
Valor de las apuestas
El juego se adapta a todo tipo de presupuestos:
- Apuesta mínima: $500 pesos
- Apuesta máxima: $25.000 pesos
Cómo reclamar un premio
Para cobrar un premio del Sinuano Día, los jugadores deben presentar documentos básicos y, dependiendo del monto, cumplir requisitos adicionales:
Documentos fundamentales:
- Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible de la cédula.
Requisitos según el valor del premio (UVT):
- Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.
- Entre 48 y 181 UVT: se debe anexar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.
- Mayores a 182 UVT: además, se solicita una certificación bancaria vigente (máximo 30 días, a nombre del ganador). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
El Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los chances más importantes de la Costa Caribe, manteniendo viva la emoción del juego en cada sorteo.