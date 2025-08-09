Sinuano Día resultado del último sorteo hoy sábado, 9 de agosto de 2025

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares en la región de la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Este sorteo se realiza diariamente a las 2:30 p.m., y sus resultados se pueden consultar poco tiempo después de esa hora.
Desde 2025, los jugadores cuentan con una opción adicional: la posibilidad de agregar una quinta balota o “número adicional”. Esta novedad incrementa las probabilidades de obtener premios mayores al acertar este número junto con otras cifras.
El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 9 de agosto de 2025 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
- Número ganador: xxxx
- Dos últimas cifras: xx
- Tres últimas cifras: xxx
- La quinta: x
Cómo se juega Sinuano Día
Para participar, los jugadores pueden apostar montos que van desde $500 hasta $25.000, eligiendo entre varias modalidades:
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o uña: acertar la última cifra.
En cuanto a la reclamación de premios, el proceso varía según el monto ganado, pero siempre es necesario presentar documentos básicos:
- Tiquete original diligenciado, sin tachaduras ni enmiendas.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Además, dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan requisitos adicionales:
- Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.
- Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.
- Premios superiores a 182 UVT: además de los anteriores, se requiere una certificación bancaria reciente (máximo 30 días), a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.