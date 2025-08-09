Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Sinuano Día resultado del último sorteo hoy sábado, 9 de agosto de 2025

Sinuano Día resultado del último sorteo hoy sábado, 9 de agosto de 2025

El sorteo del chance Sinuano Día se realiza diariamente a las 2:30 p.m. Consulte aquí el número ganador correspondiente al 9 de agosto de 2025.

Sinuano Día
Sinuano Día
Foto: ImageFx / Sinuano Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 09, 2025 01:40 p. m.

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares en la región de la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Este sorteo se realiza diariamente a las 2:30 p.m., y sus resultados se pueden consultar poco tiempo después de esa hora.

Desde 2025, los jugadores cuentan con una opción adicional: la posibilidad de agregar una quinta balota o “número adicional”. Esta novedad incrementa las probabilidades de obtener premios mayores al acertar este número junto con otras cifras.

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 9 de agosto de 2025 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: xxxx
  • Dos últimas cifras: xx
  • Tres últimas cifras: xxx
  • La quinta: x

Cómo se juega Sinuano Día

Para participar, los jugadores pueden apostar montos que van desde $500 hasta $25.000, eligiendo entre varias modalidades:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: acertar la última cifra.

En cuanto a la reclamación de premios, el proceso varía según el monto ganado, pero siempre es necesario presentar documentos básicos:

  • Tiquete original diligenciado, sin tachaduras ni enmiendas.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Además, dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan requisitos adicionales:

  • Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.
  • Premios superiores a 182 UVT: además de los anteriores, se requiere una certificación bancaria reciente (máximo 30 días), a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
