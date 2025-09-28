Sinuano Día resultado domingo 28 de septiembre de 2025

El Sinuano Día sigue siendo uno de los juegos de azar más queridos de la Costa Caribe colombiana, una tradición que cada tarde despierta la emoción de miles de apostadores.

Su popularidad es especialmente fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde los jugadores siguen con expectativa cada sorteo, soñando con llevarse un gran premio. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 28 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para que los apostadores conozcan los resultados en tiempo real.



Modalidades de juego

Parte de su encanto está en la variedad de opciones para apostar, que se ajustan a distintos estilos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial, implementada desde 2025, que otorga premios adicionales.

Valor de las apuestas

Participar es sencillo y accesible, con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo hace ideal tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), pueden aplicarse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con su tradición caribeña, premios atractivos y facilidad para participar, el Sinuano Día continúa siendo una de las apuestas favoritas para quienes disfrutan la emoción del chance en la región.