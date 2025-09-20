Sinuano Día resultado sábado 20 de septiembre de 2025

El Sinuano Día continúa siendo uno de los sorteos de chance más queridos en la Costa Caribe colombiana.

Mu jugado especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada tarde miles de apostadores participan con la ilusión de llevarse un premio en efectivo. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 20 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

Este chance se juega todos los días a las 2:30 p.m., ofreciendo a los apostadores la posibilidad de seguir la transmisión en vivo y conocer al instante si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de apuesta

El Sinuano Día destaca por su variedad de opciones, que se ajustan a distintos estilos de juego y presupuestos. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial, implementada desde 2025, que entrega premios adicionales y más oportunidades de ganar.

Valor de las apuestas

Este sorteo es accesible para todo tipo de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Gracias a esta flexibilidad, tanto quienes apuestan ocasionalmente como los jugadores frecuentes pueden participar sin limitaciones.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio del Sinuano Día, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales varían según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario):



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su tradición, premios atractivos y amplia cobertura, el Sinuano Día sigue siendo uno de los favoritos de los apostadores de la región Caribe.