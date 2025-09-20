En vivo
Sinuano Día resultado sábado 20 de septiembre de 2025

El chance Sinuano Día juega todos los días a las 2:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy 20 de septiembre.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2025

El Sinuano Día continúa siendo uno de los sorteos de chance más queridos en la Costa Caribe colombiana.

Mu jugado especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada tarde miles de apostadores participan con la ilusión de llevarse un premio en efectivo. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 20 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Horario del sorteo

Este chance se juega todos los días a las 2:30 p.m., ofreciendo a los apostadores la posibilidad de seguir la transmisión en vivo y conocer al instante si la suerte estuvo de su lado.

Modalidades de apuesta

El Sinuano Día destaca por su variedad de opciones, que se ajustan a distintos estilos de juego y presupuestos. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen:

  • 4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.
  • 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
  • Quinta balota: modalidad especial, implementada desde 2025, que entrega premios adicionales y más oportunidades de ganar.

Valor de las apuestas

Este sorteo es accesible para todo tipo de jugadores:

  • Apuesta mínima: $500 pesos.
  • Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Gracias a esta flexibilidad, tanto quienes apuestan ocasionalmente como los jugadores frecuentes pueden participar sin limitaciones.

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio del Sinuano Día, los ganadores deben presentar:

  • Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales varían según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario):

  • Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.
  • Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su tradición, premios atractivos y amplia cobertura, el Sinuano Día sigue siendo uno de los favoritos de los apostadores de la región Caribe.

