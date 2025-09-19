Sinuano Día resultado viernes 19 de septiembre de 2025

El Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de chance más populares en la Costa Caribe colombiana.

Con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo atrae cada tarde a miles de apostadores que sueñan con llevarse un premio en efectivo.

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 19 de septiembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p.m., permitiendo a los jugadores seguir la transmisión en vivo y conocer de inmediato si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de apuesta

Este sorteo destaca por su variedad de formas de participación, pensadas para distintos presupuestos y estrategias:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia en la última cifra.

coincidencia en la última cifra. Quinta balota: modalidad innovadora que, desde 2025, ofrece premios adicionales y más oportunidades de ganar.

Valores de las apuestas

El Sinuano Día es accesible para todo tipo de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Esto permite participar tanto a quienes buscan invertir poco como a los apostadores más arriesgados.



Cómo reclamar un premio

Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del monto, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):

