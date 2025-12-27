Sinuano Día, resultado sábado 27 de diciembre de 2025

El chance Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano.

Gracias a su amplia trayectoria, este juego ha logrado ganarse la confianza de miles de jugadores que, jornada tras jornada, siguen atentos a sus resultados. Su constancia y transparencia lo han convertido en un verdadero referente dentro del mundo del chance en Colombia. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultados del chance Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 27 de diciembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. La puntualidad en su horario y la claridad del proceso han hecho de este sorteo un clásico de las tardes, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas de Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Chance Sinuano Día ofrece distintas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a todo tipo de jugadores, desde quienes comienzan hasta los más experimentados. Las opciones disponibles son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito.

acertar únicamente el último dígito. Quinta balota: modalidad incorporada en 2025 que entrega premios adicionales.

Esta variedad de apuestas hace que cada sorteo sea dinámico y atractivo para los seguidores del Sinuano Día.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Jugar el Chance Sinuano Día es fácil y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de personas con distintos presupuestos y refuerza el carácter popular de este sorteo.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Los premios se reclaman en los puntos de pago autorizados. Para hacerlo, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad máxima de 30 días.

Con el paso del tiempo, el Chance Sinuano Día se ha convertido en una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que se vive cada tarde lo mantienen como uno de los juegos de chance más seguidos y reconocidos del país.