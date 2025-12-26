Sinuano Día, resultado viernes 26 de diciembre de 2025

Publicidad
El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano.
Su amplia trayectoria ha fortalecido la confianza de los jugadores y mantiene viva la expectativa en cada jornada, convirtiéndolo en un referente dentro del mundo del chance en Colombia. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 26 de diciembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. La puntualidad de su horario y la transparencia del proceso lo han consolidado como un clásico de las tardes, tanto en la región Caribe como en otras zonas del país.
El Sinuano Día ofrece varias modalidades de apuesta pensadas para adaptarse a distintos tipos de jugadores, desde principiantes hasta apostadores frecuentes. Las principales opciones son:
Esta variedad de alternativas hace que cada sorteo sea una experiencia dinámica y atractiva para los seguidores del Sinuano Día.
Participar en el Sinuano Día es sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de personas con distintos presupuestos y refuerza el carácter popular de este sorteo.
El cobro de premios se realiza en los puntos de pago autorizados. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con el paso del tiempo, el Chance Sinuano Día se ha consolidado como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que genera cada tarde lo mantienen como uno de los juegos de chance más seguidos y reconocidos del país.