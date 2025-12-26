Sinuano Día, resultado viernes 26 de diciembre de 2025

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano.

Su amplia trayectoria ha fortalecido la confianza de los jugadores y mantiene viva la expectativa en cada jornada, convirtiéndolo en un referente dentro del mundo del chance en Colombia. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 26 de diciembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. La puntualidad de su horario y la transparencia del proceso lo han consolidado como un clásico de las tardes, tanto en la región Caribe como en otras zonas del país.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece varias modalidades de apuesta pensadas para adaptarse a distintos tipos de jugadores, desde principiantes hasta apostadores frecuentes. Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del resultado.

acertar únicamente el último dígito del resultado. Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que otorga premios adicionales.

Esta variedad de alternativas hace que cada sorteo sea una experiencia dinámica y atractiva para los seguidores del Sinuano Día.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar en el Sinuano Día es sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de personas con distintos presupuestos y refuerza el carácter popular de este sorteo.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

El cobro de premios se realiza en los puntos de pago autorizados. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Con el paso del tiempo, el Chance Sinuano Día se ha consolidado como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que genera cada tarde lo mantienen como uno de los juegos de chance más seguidos y reconocidos del país.