Sinuano Día, resultado sorteo lunes 8 de diciembre de 2025

El Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y queridos de la región Caribe.
Su popularidad se sostiene gracias a la emoción diaria que genera entre miles de jugadores, quienes buscan acertar el número ganador y transformar su jornada con un solo resultado.
Su trayectoria y presencia constante lo han convertido en un referente dentro del mundo del azar en Colombia. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 8 de diciembre de 2025, es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario fijo y su reputación de transparencia lo han convertido en un clásico para los jugadores de la Costa Caribe y de otras regiones que siguen de cerca los juegos de azar.
Modalidades de apuesta del Sinuano DíaEl Sinuano Día ofrece varias modalidades para que cada apostador elija cómo participar:
Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y llena de posibilidades para los jugadores.
Jugar es sencillo y al alcance de todos. Las apuestas se pueden realizar desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas con distintos presupuestos participen sin complicaciones.
Para recibir un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar:
Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT, pueden aplicar requisitos adicionales:
El Sinuano Día mantiene su esencia como un sorteo cercano, confiable y emocionante para los jugadores de la región Caribe. Su continuidad y el respaldo de miles de participantes lo consolidan como uno de los juegos de chance más respetados y seguidos en el país.