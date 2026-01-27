Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, martes 27 de enero de 2026

Publicidad
El chance Sinuano Día es uno de los sorteos más tradicionales y consultados en la Costa Caribe colombiana. Su fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se ha consolidado gracias a la confianza de miles de jugadores que, todos los días, revisan sus resultados con la ilusión de acertar y ganar.
El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 27 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y su resultado oficial se publica después de las 2:30 p. m. La puntualidad en la divulgación de los números ganadores y la claridad del proceso han sido factores determinantes para fortalecer la credibilidad y fidelidad de los jugadores a lo largo del tiempo.
El chance Sinuano Día cuenta con varias modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes presupuestos y preferencias de juego:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas, haciendo del Sinuano Día un chance flexible y atractivo para todo tipo de público.
El Sinuano Día se caracteriza por ser un juego accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos y refuerza su carácter popular en todo el territorio nacional.
Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe presentar:
De acuerdo con el valor del premio medido en UVT, se solicitan requisitos adicionales: