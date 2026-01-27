Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, martes 27 de enero de 2026

El chance Sinuano Día es uno de los sorteos más tradicionales y consultados en la Costa Caribe colombiana. Su fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se ha consolidado gracias a la confianza de miles de jugadores que, todos los días, revisan sus resultados con la ilusión de acertar y ganar.



Número ganador de Sinuano Día hoy, martes 27 de enero de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 27 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Sinuano Día

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 26 enero 2026 0985-4 Sinuano Día 25 enero 2026 4674 - 0 Sinuano Día 24 enero 2026 8584 - 3 Sinuano Día 23 enero 2026 5385 - 8 Sinuano Día 22 enero 2026 3635 - 2 Sinuano Día 21 enero 2026 4872 - 2 Sinuano Día 20 enero 2026 4712 - 5 Sinuano Día 19 enero 2026 5402 - 9 Sinuano Día 18 enero 2026 2379 - 6

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y su resultado oficial se publica después de las 2:30 p. m. La puntualidad en la divulgación de los números ganadores y la claridad del proceso han sido factores determinantes para fortalecer la credibilidad y fidelidad de los jugadores a lo largo del tiempo.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El chance Sinuano Día cuenta con varias modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes presupuestos y preferencias de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas, haciendo del Sinuano Día un chance flexible y atractivo para todo tipo de público.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

El Sinuano Día se caracteriza por ser un juego accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos y refuerza su carácter popular en todo el territorio nacional.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

De acuerdo con el valor del premio medido en UVT, se solicitan requisitos adicionales:

