Sinuano Día resultado último sorteo hoy domingo 2 de noviembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos y queridos de la Costa Caribe colombiana, destacándose por su transparencia, cercanía con los jugadores y la emoción que genera en cada sorteo.

Desde su creación, este chance se ha convertido en parte de la rutina de miles de colombianos que, cada tarde, siguen atentos los resultados con la esperanza de que la suerte esté de su lado. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 2 de noviembre de 2025, es el 3508 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3508

Tres últimas cifras: 508

Dos últimas cifras: 08

La quinta: 4

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario constante y compromiso con la transparencia han hecho de este juego una tradición diaria en la región Caribe y en otras zonas de Colombia. Gracias a su credibilidad y constancia, se mantiene como uno de los sorteos más seguidos y confiables del país.



Modalidades de juego

El Sinuano Día ofrece una amplia variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos estilos y presupuestos. Cada una brinda una forma diferente de tentar la suerte:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

coincidencia con la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 que ofrece premios adicionales.

Gracias a esta diversidad, el Sinuano Día mantiene viva la emoción del azar, brindando múltiples posibilidades para ganar y celebrar.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es reconocido por su accesibilidad económica, lo que permite participar sin necesidad de grandes montos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, convirtiéndose en una opción ideal tanto para jugadores experimentados como para quienes apenas comienzan en el mundo del chance.



Cómo reclamar un premio

Cobrar un premio del Sinuano Día es un proceso ágil, seguro y confiable. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con una mezcla de tradición, transparencia y emoción, el Sinuano Día continúa siendo un referente del chance colombiano. Cada tarde, miles de jugadores en la Costa Caribe y el resto del país esperan con ilusión los resultados, manteniendo viva una costumbre que combina esperanza, suerte y alegría.