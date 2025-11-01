Sinuano Día resultado último sorteo hoy sábado 1 de noviembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos y queridos de la Costa Caribe colombiana, gracias a su transparencia, cercanía con los jugadores y la emoción que despierta en cada sorteo.

Desde su creación, este chance se ha convertido en parte de la rutina diaria de miles de colombianos que, cada tarde, siguen atentos los resultados con la ilusión de que la suerte les sonría. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 1 de noviembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario fijo y su compromiso con la transparencia lo han convertido en una cita infaltable para los apostadores del Caribe, así como para jugadores en otras regiones del país. Gracias a su constancia y credibilidad, el Sinuano Día se mantiene como uno de los sorteos más confiables y seguidos de Colombia.



Modalidades de juego

Una de las razones que explican el éxito del Sinuano Día es la variedad de modalidades disponibles, diseñadas para ajustarse a diferentes estilos de apuesta y presupuestos. Cada opción brinda formas únicas de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

coincidencia con la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 que otorga premios adicionales.

Gracias a esta diversidad, el Sinuano Día mantiene viva la emoción del juego, ofreciendo múltiples posibilidades para tentar la suerte y celebrar cada resultado.



Valor de las apuestas

Este chance es reconocido por su accesibilidad económica, lo que permite que personas de todos los presupuestos puedan participar. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para apostadores habituales como para quienes apenas comienzan en el mundo del chance.



Cómo reclamar un premio

Cobrar un premio del Sinuano Día es un proceso rápido, sencillo y seguro. Los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, transparencia y emoción, el Sinuano Día continúa siendo uno de los juegos más reconocidos y confiables del país. Cada tarde, este sorteo lleva la ilusión de ganar a miles de hogares en la Costa Caribe y en toda Colombia, consolidando su lugar como un verdadero símbolo de la suerte nacional.