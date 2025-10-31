Sinuano Día resultado último sorteo hoy viernes 31 de octubre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos y queridos de la Costa Caribe colombiana, reconocido por su transparencia, cercanía con los jugadores y la emoción que genera en cada sorteo.

Desde su creación, este chance se ha convertido en parte de la rutina de miles de colombianos que, cada tarde, siguen con ilusión los resultados esperando que la suerte les sonría. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 31 de octubre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario fijo y su transparencia han convertido este juego en una cita infaltable para los apostadores del Caribe y otras regiones, consolidándolo como uno de los sorteos más confiables y seguidos del país.



Modalidades de juego

Una de las razones del éxito del Sinuano Día es la diversidad de modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a distintos estilos de juego y presupuestos. Cada formato brinda opciones únicas para ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

coincidencia con la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 que ofrece premios adicionales.

Gracias a esta variedad, el Sinuano Día mantiene su atractivo entre los jugadores, combinando suerte, emoción y tradición en cada sorteo.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día se caracteriza por su accesibilidad y cercanía con el público. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar sin necesidad de grandes inversiones. Esta flexibilidad ha hecho que el juego se mantenga como una opción popular tanto para apostadores habituales como para quienes apenas comienzan a probar suerte.



Cómo reclamar un premio

Cobrar un premio del Sinuano Día es un proceso sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, transparencia y emoción, el Sinuano Día sigue siendo un referente del chance en Colombia. Cada tarde, este sorteo lleva la ilusión de ganar a miles de hogares del Caribe y del resto del país, reafirmando su lugar como uno de los juegos más confiables y queridos del territorio nacional.