Sinuano Día resultado último sorteo hoy jueves 30 de octubre de 2025

El Sinuano Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales de la Costa Caribe colombiana, reconocido por su transparencia, cercanía con el público y la emoción que despierta en cada sorteo.

Desde su creación, este juego ha sabido ganarse la confianza de miles de apostadores que, cada tarde, siguen atentos los resultados con la ilusión de ver su número entre los ganadores. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 30 de octubre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo ha convertido el juego en una cita infaltable para los apostadores del Caribe, que viven cada jornada con entusiasmo y esperanza.

Su constancia y transparencia han sido pilares fundamentales en su éxito, consolidándolo como uno de los sorteos más confiables y seguidos a nivel nacional.



Modalidades de juego

Uno de los aspectos más destacados del Sinuano Día es su diversidad de modalidades, pensadas para adaptarse a diferentes estilos de juego y presupuestos. Cada formato brinda oportunidades únicas de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 que ofrece premios adicionales.

Gracias a esta amplia oferta, el Sinuano Día mantiene viva la emoción del juego, combinando suerte, estrategia y tradición en cada sorteo.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día destaca por ser un juego accesible y cercano, pensado para todo tipo de jugadores. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar con comodidad y según el presupuesto de cada persona.



Esta flexibilidad económica ha sido clave en su permanencia y crecimiento, haciendo del sorteo una opción atractiva tanto para apostadores experimentados como para quienes se inician en el mundo del chance.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un trámite sencillo, rápido y completamente seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, emoción y confiabilidad, el Sinuano Día continúa siendo uno de los referentes más importantes del chance en Colombia, llevando cada tarde la esperanza y la emoción del juego a miles de hogares del Caribe y del país entero.