Sinuano Día resultado último sorteo hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano.
Con el paso de los años, su regularidad, la confianza que ha construido entre los jugadores y la expectativa que genera cada tarde han hecho que miles de personas, en distintas regiones del país, sigan de cerca cada resultado. Esto lo ha posicionado como un referente clave dentro de los juegos de azar en Colombia.
El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 29 de diciembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. Su puntualidad y la transparencia del proceso lo han convertido en una cita habitual de las tardes, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país donde el chance sigue siendo una tradición arraigada.
El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta pensadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, desde quienes inician en el chance hasta apostadores frecuentes. Entre las principales opciones se encuentran:
Esta variedad de alternativas mantiene cada sorteo dinámico y atractivo para los aficionados al chance.
Participar en el Sinuano Día es sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de personas con diferentes presupuestos y refuerza el carácter popular del sorteo en todo el país.
Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe acercarse a un punto de pago autorizado y presentar:
Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con el tiempo, el Sinuano Día se ha convertido en una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que despierta cada tarde lo mantienen como uno de los juegos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia.