Sinuano Día resultado último sorteo hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano.

Con el paso de los años, su regularidad, la confianza que ha construido entre los jugadores y la expectativa que genera cada tarde han hecho que miles de personas, en distintas regiones del país, sigan de cerca cada resultado. Esto lo ha posicionado como un referente clave dentro de los juegos de azar en Colombia.

Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 29 de diciembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. Su puntualidad y la transparencia del proceso lo han convertido en una cita habitual de las tardes, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país donde el chance sigue siendo una tradición arraigada.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta pensadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, desde quienes inician en el chance hasta apostadores frecuentes. Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del resultado.

Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que ofrece premios adicionales.

Esta variedad de alternativas mantiene cada sorteo dinámico y atractivo para los aficionados al chance.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar en el Sinuano Día es sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de personas con diferentes presupuestos y refuerza el carácter popular del sorteo en todo el país.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe acercarse a un punto de pago autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Con el tiempo, el Sinuano Día se ha convertido en una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que despierta cada tarde lo mantienen como uno de los juegos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia.