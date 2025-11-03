Sinuano Día resultado último sorteo hoy lunes festivo 3 de noviembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos y queridos de la Costa Caribe colombiana, reconocido por su transparencia, cercanía con los jugadores y la emoción que genera en cada sorteo.

Desde su creación, este chance forma parte de la rutina diaria de miles de colombianos que, cada tarde, siguen atentos los resultados con la esperanza de que la suerte les sonría.

Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes festivo 3 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes festivo 3 de noviembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario fijo y su compromiso con la transparencia han convertido esta cita en un momento esperado por los apostadores del Caribe y de otras regiones de Colombia.

Gracias a su constancia y credibilidad, el Sinuano Día continúa siendo uno de los sorteos más confiables y seguidos del país.



Modalidades de juego

El éxito del Sinuano Día radica en la diversidad de modalidades que ofrece, adaptadas a distintos estilos de apuesta y presupuestos. Cada opción brinda una forma única de ganar y mantener la emoción del juego:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 que otorga premios adicionales.

Esta variedad de opciones mantiene viva la pasión por el chance, ofreciendo múltiples maneras de tentar la suerte y celebrar cada resultado.



Valor de las apuestas

Una de las principales ventajas del Sinuano Día es su accesibilidad económica, que permite participar a personas de todos los presupuestos.



Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que convierte a este juego en una alternativa ideal tanto para jugadores experimentados como para quienes se inician en el mundo del chance.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso ágil, sencillo y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:

