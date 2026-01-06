Sinuano Día resultado último sorteo hoy, martes 6 de enero de 2026

El Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano. Su permanencia a lo largo del tiempo se explica por la constancia de sus sorteos, la confianza que genera entre los apostadores y la expectativa diaria que despierta cada tarde.

En la actualidad, miles de jugadores en distintas regiones del país consultan a diario los resultados del Sinuano Día, consolidándolo como un referente dentro de los juegos de azar en Colombia y como una cita habitual para quienes participan en el chance.

Número ganador de Sinuano Día hoy, martes 6 de enero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 6 de enero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. La puntualidad en cada sorteo y la transparencia del proceso han sido determinantes para fortalecer su credibilidad, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país donde el chance sigue siendo una tradición popular.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece varias modalidades de apuesta que se adaptan a diferentes perfiles de jugadores, desde quienes apuestan de manera ocasional hasta los más frecuentes. Las principales opciones disponibles son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del resultado.

Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que ofrece premios adicionales.

Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y atractiva para los aficionados al chance.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar en el Sinuano Día es un proceso sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos puedan jugar. Esta flexibilidad ha contribuido a reforzar el carácter popular del sorteo y su amplia acogida en todo el país.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe acudir a un punto de pago autorizado y presentar los siguientes documentos:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Con el paso del tiempo, el Sinuano Día se ha consolidado como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que genera cada tarde lo mantienen como uno de los juegos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia.