Sinuano Día resultado último sorteo hoy viernes 19 de diciembre de 2025

El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y populares del Caribe colombiano.

Su trayectoria, la confianza que genera entre los jugadores y la expectativa que despierta cada tarde han hecho que miles de personas en todo el país estén pendientes de sus resultados. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador del Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 19 de diciembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. Su horario puntual y la claridad del proceso lo han convertido en un referente de las tardes, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas de Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, desde quienes apenas se inician en el chance hasta apostadores habituales. Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del resultado.

acertar únicamente el último dígito del resultado. Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que entrega premios adicionales.

Esta variedad de opciones hace que cada sorteo sea una experiencia dinámica y atractiva para los aficionados al chance.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar en el Sinuano Día es sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite la participación de personas con diferentes presupuestos y mantiene el carácter popular del sorteo.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe acercarse a un punto de pago autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Con el paso del tiempo, el Sinuano Día se ha mantenido como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que despierta cada tarde lo posicionan como uno de los juegos de chance más reconocidos y seguidos del país.