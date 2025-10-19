Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 19 de octubre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos del Caribe colombiano, reuniendo cada noche a miles de apostadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su transmisión oficial se ha convertido en un ritual cotidiano para quienes disfrutan del chance y esperan con emoción los números ganadores. Más que un sorteo, el Sinuano Noche es una tradición intergeneracional que mantiene viva la esperanza de alcanzar la suerte grande.

Número ganador del Sinuano Noche – domingo 19 de octubre de 2025

En el sorteo realizado el domingo, 19 de octubre de 2025, el resultado fue el siguiente: (en minutos)



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional y accesible

La facilidad para participar es uno de los mayores atractivos del Sinuano Noche. Las apuestas oscilan entre $500 y $25.000 pesos, permitiendo que personas de diferentes presupuestos se unan al juego sin realizar grandes inversiones. Esta accesibilidad ha mantenido una sólida comunidad de jugadores que cada noche viven la expectativa de los resultados.

En 2025, el Sinuano Noche dio un paso innovador al incorporar la quinta balota, una mejora que amplió las posibilidades de ganar y aumentó la emoción entre los participantes. Esta novedad fue recibida con entusiasmo, ya que convirtió cada sorteo en una experiencia más dinámica, entretenida y con mayores oportunidades de premio, fortaleciendo la conexión del público con este clásico del chance caribeño.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., horario que se ha convertido en una cita imperdible para miles de jugadores. Su transmisión en vivo a través de los canales oficiales garantiza que los resultados se conozcan en tiempo real, asegurando la transparencia y confianza que caracterizan a este sorteo.



Cada emisión genera expectativa entre los apostadores, quienes siguen atentos la salida de las balotas con la esperanza de ver su número entre los ganadores y cerrar el día con emoción y optimismo.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a diferentes estrategias y niveles de riesgo. Cada formato brinda una forma única de ganar, dependiendo del número de cifras acertadas y del orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas opciones hacen del Sinuano Noche un juego versátil, emocionante y con premios variables, ideal tanto para quienes buscan pequeñas recompensas como para los que aspiran a mayores ganancias.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Reclamar un premio del Sinuano Noche es un proceso sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a los puntos autorizados y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado. Documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos adicionales:

