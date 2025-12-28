Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 28 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche continúa siendo uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano. Con el paso de los años, este sorteo nocturno se ha consolidado como una tradición para miles de personas que, noche tras noche, consultan los resultados del chance con la expectativa de que la suerte esté de su lado.

La constancia en sus sorteos, junto con la rápida publicación de los números ganadores, ha permitido que el Sinuano Noche mantenga una alta recordación y participación en distintas regiones del país.

Resultado oficial del Sinuano Noche hoy 28 de diciembre

La organización del sorteo confirmó la combinación ganadora correspondiente al domingo, 28 de diciembre de 2025, una jornada seguida de cerca por los jugadores habituales del chance. El resultado oficial fue: (en minutos



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche radica en la combinación entre tradición y accesibilidad. Los valores de apuesta, que oscilan entre $500 y $25.000, facilitan la participación de jugadores con distintos presupuestos, conservando su carácter popular y cercano al público.



Durante 2025, el sorteo incorporó una novedad relevante: la quinta balota. Esta actualización amplió las combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de premio, sin alterar la mecánica tradicional que los jugadores ya conocen. La inclusión de esta balota permitió una adaptación sencilla tanto para apostadores habituales como para nuevos participantes.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo facilita la organización de las apuestas y la consulta oportuna de los resultados.

La transparencia del proceso de sorteo, sumada a la publicación constante de los números ganadores, refuerza la confianza del público en este juego nocturno de amplia trayectoria.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para atender a diferentes perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece diversas modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite definir estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es claro y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

El cumplimiento de estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.

