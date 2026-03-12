Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 12 de marzo de 2026

El chance Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe de Colombia. En departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, miles de jugadores revisan cada noche el resultado oficial con la expectativa de que el número elegido coincida con el ganador del día.



Resultado oficial del Sinuano Noche – 12 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el jueves 12 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Sinuano Noche fue:

Detalle del resultado



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

Estos son los números oficiales que deben utilizar los jugadores para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que permite a los apostadores participar de manera constante en este popular sorteo.

La jugada se realiza en la jornada nocturna y el resultado oficial suele publicarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo. Este horario permite a los jugadores consultar con claridad si su número resultó ganador.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Uno de los principales atractivos del Sinuano Noche es la variedad de modalidades de apuesta disponibles, lo que permite a cada participante elegir la opción que mejor se adapte a su estrategia o presupuesto.

Las apuestas generalmente van desde $500 hasta $25.000, facilitando la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes participan con mayor frecuencia.

Entre las modalidades más populares se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana si las cuatro cifras coinciden exactamente en el mismo orden.

Combinado cuatro cifras: el premio se obtiene si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden.

el premio se obtiene si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: se gana cuando las tres cifras coinciden en cualquier orden.

se gana cuando las tres cifras coinciden en cualquier orden. Dos cifras o pata: el premio se obtiene al acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.

Una cifra o uña: basta con acertar únicamente el último dígito del resultado.

Gracias a estas opciones, cada jugador puede adaptar su apuesta según el nivel de riesgo y el premio que desea obtener.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

Actualmente, el chance Sinuano Noche también puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas en Colombia. Estas operaciones están reguladas por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país.



El proceso para apostar en línea generalmente incluye los siguientes pasos:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE, transferencias bancarias o billeteras digitales. Seleccionar el sorteo Sinuano Noche, elegir el número y la modalidad de juego. Confirmar la apuesta y guardar el comprobante digital.

Utilizar plataformas oficiales garantiza transacciones seguras y respaldo en caso de resultar ganador.

Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

Los jugadores que obtengan un premio deben presentar algunos documentos para completar el proceso de cobro.

Los requisitos básicos son:



Tiquete original , sin tachones ni enmendaduras.

, sin tachones ni enmendaduras. Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales según el monto en UVT:



Premios menores a 48 UVT: solo se requiere la documentación básica.

solo se requiere la documentación básica. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT .

se debe diligenciar el . Iguales o superiores a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes de este sorteo:



10 de marzo de 2026: 8871 - 3.

8871 - 3. 9 de marzo de 2026: 8382 – 6

8382 – 6 8 de marzo de 2026: 7145 – 8

7145 – 8 7 de marzo de 2026: 8386 – 6

Consultar diariamente los resultados oficiales del Sinuano Noche permite a los jugadores verificar sus apuestas y mantenerse informados sobre los números ganadores de uno de los sorteos más populares del Caribe colombiano.