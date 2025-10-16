Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 16 de octubre de 2025

El Sinuano Noche continúa destacándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de la región Caribe colombiana. Cada noche, miles de jugadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico siguen atentos la transmisión oficial para conocer los números ganadores, manteniendo viva una tradición que ha pasado de generación en generación.
Número ganador del Sinuano Noche – Jueves 16 de octubre de 2025
En el sorteo realizado el jueves, 16 de octubre de 2025, el resultado fue el siguiente:
- Número completo:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Quinta balota:
Este resultado se dio a conocer en la emisión oficial nocturna, transmitida en vivo a la hora habitual.
Un juego tradicional y accesible
Una de las razones por las que el Sinuano Noche se mantiene vigente es su facilidad para participar. Con apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, cualquier persona puede jugar sin necesidad de grandes inversiones.
Desde 2025, el sorteo implementó la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar y aumentó la emoción entre los participantes habituales.
Horario y transmisión oficial
El Sinuano Noche se sortea todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de los canales oficiales. Esto garantiza que los resultados se conozcan en tiempo real, brindando transparencia y confianza a los apostadores.
Modalidades de apuesta del Sinuano Noche
El juego ofrece varias modalidades que se ajustan a diferentes estrategias y preferencias:
- Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
- Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.
- Una cifra (uña): acierto de la última cifra.
Cada modalidad tiene premios variables, que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparecen.
Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche
Los ganadores pueden acercarse a los puntos autorizados para recibir su premio, presentando los siguientes documentos:
- Tiquete original en buen estado.
- Documento de identidad (original y copia).
Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicita documentación adicional:
- Menos de 48 UVT: documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.
- Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).
El Sinuano Noche no solo es una oportunidad diaria para ganar, sino también una tradición arraigada en la cultura caribeña, que combina emoción, accesibilidad y confianza en cada sorteo.