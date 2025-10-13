En vivo
Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy lunes festivo 13 de octubre de 2025

Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy lunes festivo 13 de octubre de 2025

El chance Sinuano Noche juega todos los días a las 10:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy lunes 13 de octubre de 2025.

Sinuano Noche.jpg
Sinuano Noche //
Foto: Sinuano Noche y Pexels.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2025

El Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y tradicionales de la región Caribe colombiana. Cada noche, miles de personas en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se reúnen frente a sus pantallas para conocer los números ganadores, manteniendo viva una costumbre que ha pasado de generación en generación.

Número ganador de Sinuano Noche – Domingo 12 de octubre de 2025

En el sorteo realizado el lunes, 13 de octubre de 2025, el número ganador fue:

  • Número completo:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta balota:

Este resultado fue anunciado en la transmisión oficial de la noche, como parte del sorteo que se realiza diariamente a la misma hora.

Un juego tradicional y accesible

Una de las claves del éxito del Sinuano Noche es su facilidad para participar. Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos, cualquier persona puede unirse al juego sin necesidad de grandes inversiones.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplió las oportunidades de ganar y añadió un toque adicional de emoción, reforzando el entusiasmo de sus seguidores habituales.

Horario y transmisión oficial

El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de los canales oficiales. Esto garantiza que los jugadores puedan conocer los resultados en tiempo real, con total transparencia y confianza.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Este juego ofrece diversas modalidades para adaptarse a las estrategias y preferencias de cada participante:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan.

Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Los ganadores pueden acercarse a los puntos autorizados para reclamar su premio, presentando:

  • Tiquete original en buen estado.
  • Documento de identidad (original y copia).

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se requerirá documentación adicional:

  • Menos de 48 UVT: documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.
  • Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
