Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 12 de octubre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos en la región Caribe de Colombia. Cada noche, miles de personas en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico siguen atentamente la transmisión oficial para conocer los resultados, manteniendo viva una costumbre que ha pasado de generación en generación.



Número ganador de Sinuano Noche hoy, domingo 12 de octubre de 2025

En el sorteo correspondiente al domingo, 12 de octubre de 2025, el número ganador fue: en minutos.



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego sencillo y accesible para todos

El éxito del Sinuano Noche radica en su facilidad de participación. Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos, cualquier persona puede disfrutar del juego sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que aumentó las oportunidades de acierto y añadió un toque extra de emoción, fortaleciendo el entusiasmo de sus seguidores habituales.



Horario y transmisión oficial

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de los canales oficiales. De esta manera, los jugadores pueden conocer los resultados en tiempo real, con total transparencia y confianza.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El Sinuano Noche ofrece distintas modalidades de participación, adaptadas a las preferencias y estrategias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes, según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Los ganadores pueden reclamar su premio en los puntos autorizados, presentando la siguiente documentación:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del valor del premio —calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario)— se solicitarán documentos adicionales:

