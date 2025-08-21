Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 21 de agosto de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de azar más populares en la Costa Caribe colombiana. Con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este juego se ha convertido en una tradición diaria que atrae a miles de apostadores que sueñan con convertir una pequeña inversión en un gran premio.

La novedad de la quinta balota

Desde 2025, el Sinuano Noche introdujo la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar. Esta innovación ha despertado gran expectativa y motivado a más personas a participar cada noche en este tradicional sorteo.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo se realiza todos los días después de las 10:30 p.m., horario en el que miles de apostadores esperan atentos la combinación que podría cambiarles la suerte.



Modalidades de juego

El Sinuano Noche permite jugar desde $500 hasta $25.000, ofreciendo varias alternativas para todos los presupuestos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acertar la última cifra.

Cada modalidad tiene su propia tabla de premios, adaptándose a diferentes estilos de apuesta.



¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

Los ganadores deben presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Para premios altos, se solicita documentación adicional según el valor en UVT.

El proceso de cobro puede variar según el monto, por lo que se recomienda consultar la información oficial antes de reclamar el premio.