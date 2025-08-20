Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 20 de agosto de 2025

El Sinuano Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos de la Costa Caribe colombiana. Con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se ha ganado la preferencia de miles de apostadores que, cada noche, buscan la oportunidad de transformar una apuesta mínima en atractivos premios.

Resultado del sorteo

El número ganador del miércoles, 20 de agosto de 2025 fue:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicitaciones a todos los afortunados! Se recuerda a los jugadores validar su resultado con un vendedor autorizado para confirmar si su tiquete es premiado.



La novedad de la quinta balota

Desde 2025, el Sinuano Noche introdujo la quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de llevarse premios importantes. Esta innovación ha generado gran expectativa y motivado a más personas a participar en el sorteo cada noche.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo se realiza todos los días después de las 10:30 p.m.. A esa hora, los apostadores esperan atentos la combinación ganadora que podría cambiarles la suerte.



Modalidades de juego

El Sinuano Noche permite jugar desde $500 hasta $25.000, ofreciendo distintas alternativas de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifr as: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

as: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pat a): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

a): acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acertar la última cifra.

Cada modalidad cuenta con su propia tabla de premios, adaptándose a diferentes estrategias y presupuestos.



Requisitos para reclamar premios

Los ganadores del Sinuano Noche deben presentar:



El tiquete original, sin enmendaduras ni tachaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

En premios altos, documentación adicional según el valor en UVT.

El procedimiento de cobro puede variar según el monto, por lo que siempre es recomendable consultar la información oficial antes de reclamar