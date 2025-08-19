Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 19 de agosto de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales en la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su popularidad radica en la emoción de poder transformar una apuesta mínima en premios significativos, convirtiéndose en una cita imperdible cada noche para miles de jugadores.

El número ganador del sorteo del martes19 de agosto de 2025 fue:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los participantes deben confirmar el resultado directamente con su vendedor autorizado y validar si su tiquete corresponde al premio.



La novedad de la quinta balota

Desde 2025, el Sinuano Noche incluye la llamada “quinta balota”, un número adicional que aumenta las posibilidades de obtener premios mayores cuando se combina con las demás cifras. Este cambio ha generado gran expectativa y mayor participación entre los apostadores.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo se realiza todos los días y los resultados oficiales se publican después de las 10:30 p.m.. A esa hora, la emoción se apodera de los jugadores que esperan conocer la combinación ganadora que puede cambiarles la suerte.



Modalidades de juego

El Sinuano Noche permite apostar desde $500 hasta $25.000, ofreciendo diferentes opciones de participación:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acertar la última cifra.

Cada modalidad cuenta con su propia tabla de premios, lo que permite a los jugadores elegir la forma que más se ajuste a su estrategia y presupuesto.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Sinuano Noche, los ganadores deben presentar:



El tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

En algunos casos, documentos adicionales dependiendo del valor del premio (calculado en UVT).

Es importante tener en cuenta que el proceso de cobro varía según el monto ganado, por lo que siempre se recomienda consultar la información oficial antes de reclamar.