Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 25 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más queridos en la región Caribe de Colombia. Su popularidad se siente especialmente en Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada noche miles de personas prueban suerte con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, atraídas por la posibilidad de ganar premios atractivos.
Números ganadores del 25 de septiembre de 2025
En el sorteo del jueves, 25 de septiembre de 2025, los resultados fueron:
- Número principal:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Quinta balota:
La incorporación de la quinta balota, implementada en 2025, ha dado un toque extra de emoción y mayores oportunidades de acierto para los apostadores.
Horario y transmisión oficial
El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con resultados difundidos en tiempo real a través de los canales oficiales. Esta dinámica garantiza transparencia y permite a los participantes verificar de inmediato si han resultado ganadores.
Modalidades de apuesta
Parte del atractivo del Sinuano Noche radica en su variedad de opciones, pensadas para distintos presupuestos y estrategias:
- Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.
- Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.
- Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra o uña: acierto de la última cifra.
Cada modalidad ofrece premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se presenten.
Requisitos para reclamar premios
El proceso de cobro es rápido y seguro, siempre que se presenten los documentos exigidos:
- Tiquete original en perfecto estado.
- Documento de identidad original y una fotocopia.
Dependiendo del valor del premio en UVT, pueden aplicarse requisitos adicionales:
- Menos de 48 UVT: solo los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más el Formato SIPLAFT en puntos autorizados.
- Más de 182 UVT: se añade una certificación bancaria vigente (máximo 30 días de expedición).
El pago se efectúa por transferencia bancaria en un máximo de ocho días hábiles, brindando confianza y seguridad a los ganadores.Con su diversidad de apuestas, horario fijo y proceso de pago confiable, el Sinuano Noche se mantiene como una de las opciones favoritas para quienes desean tentar a la suerte en la Costa Caribe.