Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 28 de agosto de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más esperados en la Costa Caribe colombiana. Su popularidad es especialmente fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada noche miles de apostadores siguen con atención los números ganadores.

Este juego permite participar con apuestas desde $500 hasta $25.000, y para ganar es necesario que las cifras seleccionadas coincidan en el orden exacto —de izquierda a derecha— con el resultado oficial.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 28 de agosto de 2025

El sorteo del jueves, 28 de agosto, entregó los siguientes números:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Cabe destacar que desde el 2025 el sorteo incluye la modalidad de la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar premios más atractivos.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se realiza todos los días y sus resultados oficiales se publican después de las 10:30 p. m.. Esta hora se ha convertido en una cita fija para quienes siguen el chance en la región Caribe.



Modalidades de juego

El chance ofrece varias formas de apostar, lo que permite a los jugadores elegir la opción que mejor se adapte a sus preferencias:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras : acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Requisitos para reclamar premios

Para hacer efectivo un premio del Sinuano Noche, el apostador debe presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio en UVT (Unidad de Valor Tributario), aplican condiciones adicionales:

