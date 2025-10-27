Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy lunes 27 de octubre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más emblemáticos del Caribe colombiano. Cada noche, miles de jugadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico siguen con emoción el resultado, con la esperanza de acertar el número ganador. Más que un simple juego de azar, el Sinuano Noche representa una tradición que ha pasado de generación en generación, manteniendo viva la ilusión y el entusiasmo en cada hogar.

El número ganador del chance Sinuano Noche de este lunes 27 de octubre de 2025 es el 8308-1¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 8308

Dos últimas cifras: 08

Tres últimas cifras: 308

La quinta: 1

El éxito del Sinuano Noche radica en su sencillez y accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite la participación de personas con distintos presupuestos.

En 2025, el juego incorporó una gran novedad: la quinta balota, que amplió las posibilidades de ganar y añadió un nuevo nivel de emoción. Este cambio fue recibido con entusiasmo por los jugadores, reforzando el cariño hacia uno de los sorteos más queridos del país.



Horario y transmisión oficial

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., y su transmisión en vivo a través de los canales oficiales garantiza total transparencia. De esta manera, los apostadores pueden conocer los resultados en tiempo real y vivir el cierre del día con emoción y esperanza.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El sorteo ofrece diversas formas de participación que se ajustan a las preferencias y estrategias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas modalidades convierten al Sinuano Noche en un juego versátil y emocionante, ideal tanto para quienes buscan pequeñas ganancias constantes como para quienes sueñan con llevarse un premio mayor.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es rápido, seguro y regulado. Los ganadores deben presentarse en los puntos de pago autorizados con:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad (original y copia).

De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), pueden requerirse documentos adicionales:

