Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 26 de octubre de 2025

El Sinuano Noche se ha posicionado como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos del Caribe colombiano, siendo parte esencial de la vida cotidiana en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Cada noche, miles de jugadores esperan con entusiasmo los resultados del sorteo, soñando con acertar el número ganador que podría cambiar su suerte.

Resultado del Sinuano Noche - 26 de octubre

Número ganador: 6119 - 2

Tres últimas cifras: 119

Dos últimas cifras: 19

Quinta balota: 2

Un juego tradicional y accesible

El éxito de El Sinuano Noche se basa en su sencillez, accesibilidad y carácter popular, lo que lo hace atractivo para jugadores de todas las edades y presupuestos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cualquier persona pueda participar sin complicaciones y disfrutar de la emoción del sorteo.

En 2025, el juego sorprendió a sus seguidores con una gran innovación: la incorporación de la quinta balota, una novedad que amplió las posibilidades de ganar y añadió un toque adicional de emoción. Esta actualización fue recibida con entusiasmo, fortaleciendo la fidelidad de los apostadores y consolidando a El Sinuano Noche como uno de los sorteos más confiables y apreciados del país.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., convirtiéndose en una cita habitual para quienes disfrutan del azar y la expectativa. Su transmisión en vivo a través de los canales oficiales garantiza la total transparencia del proceso y permite que los jugadores conozcan los resultados en tiempo real.



Cada jornada se vive con entusiasmo, convirtiéndose en el cierre perfecto del día para miles de colombianos que siguen con atención cada número, con la ilusión de ver reflejada su jugada en el resultado final.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El sorteo ofrece diversas modalidades de participación, pensadas para adaptarse a las estrategias y preferencias de cada tipo de jugador. Estas opciones permiten elegir entre combinaciones simples o más arriesgadas, aumentando las oportunidades de ganar:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Gracias a esta variedad, El Sinuano Noche se destaca como un juego versátil, dinámico y lleno de oportunidades, ideal tanto para quienes buscan premios pequeños y frecuentes como para quienes aspiran a mayores recompensas.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es ágil, seguro y completamente regulado, garantizando la protección de los jugadores y la transparencia de los pagos. Los ganadores deben presentarse en los puntos de pago autorizados con la siguiente documentación:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del valor del premio —calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario)—, se pueden solicitar requisitos adicionales:

