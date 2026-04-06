Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 6 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe de Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Cada noche, miles de apostadores están atentos al resultado oficial con la expectativa de acertar la combinación ganadora y quedarse con alguno de los premios disponibles.



Resultado oficial del Sinuano Noche del 6 de abril de 2026

En el sorteo realizado el lunes 6 de abril de 2026, el resultado oficial del chance Sinuano Noche fue 6744 - 7.

Número ganador del Sinuano Noche



Número ganador: 6744.

Dos últimas cifras: 44.

Tres últimas cifras: 744.

Quinta: 7.

Este fue el número más reciente reportado para este sorteo y es el dato principal que deben revisar quienes jugaron en esta jornada.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que lo convierte en una de las opciones más constantes dentro de los juegos de azar en Colombia.

Por lo general, los resultados oficiales se conocen después de las 10:30 p. m., franja en la que aumenta la consulta por parte de quienes desean verificar si acertaron su apuesta.



¿Cómo se juega el chance Sinuano Noche?

Participar en el Sinuano Noche es un proceso sencillo. El jugador solo debe escoger un número y definir la modalidad de apuesta que desea jugar, según el nivel de riesgo o la forma en la que quiera participar.



El valor de las apuestas suele estar entre $500 y $25.000, lo que permite que una gran variedad de personas pueda acceder a este sorteo y mantenerlo entre los más populares del país.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego ofrece varias alternativas para que cada usuario elija la que más le convenga:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número exacto en el orden correcto

acertar el número exacto en el orden correcto Combinado cuatro cifras: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden

acertar las tres últimas cifras en orden Combinado tres cifras: acertarlas en cualquier posición

acertarlas en cualquier posición Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras

acertar las dos últimas cifras Una cifra o uña: acertar el último dígito

Estas opciones hacen que el Sinuano Noche sea una apuesta flexible y adaptable a diferentes estilos de juego.



¿Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia?

Con el crecimiento de las plataformas digitales, el Sinuano Noche también puede jugarse por internet a través de operadores autorizados por Coljuegos, lo que brinda mayor seguridad y respaldo al momento de apostar.

Pasos para jugar en línea



Registrarse en una plataforma oficial Validar la identidad del usuario Recargar saldo por medio de PSE, transferencias o billeteras digitales Elegir el número, la modalidad y el sorteo Confirmar la apuesta y guardar el comprobante

Este sistema facilita el acceso al juego desde cualquier lugar del país, sin necesidad de acudir a un punto físico.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Noche

Quienes resulten ganadores deben cumplir con algunos requisitos básicos para poder reclamar su premio de manera correcta.

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Documentos básicos



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad con copia

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo se exige la documentación básica

solo se exige la documentación básica Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT

se debe diligenciar el Premios desde 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anticipación

Últimos resultados del Sinuano Noche

Consultar los resultados recientes del Sinuano Noche es una práctica habitual entre quienes siguen este sorteo día a día. Estos fueron algunos de los números ganadores más recientes:



5 de abril de 2026: 4252 - 6.

4252 - 6. 4 de abril de 2026: 9346 - 1

9346 - 1 3 de abril de 2026: 2104

2104 2 de abril de 2026: 9539 - 3

Para confirmar cualquier resultado, siempre es recomendable contrastar la información con los canales oficiales autorizados.