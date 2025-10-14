En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Elkana Bohbot
Daniel Quintero
Activistas venezolanos
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 14 de octubre de 2025

Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 14 de octubre de 2025

El chance Sinuano Noche juega todos los días a las 10:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy martes 14 de octubre de 2025.

Sinuano Noche resultado del último sorteo
Imagen creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

El Sinuano Noche continúa destacándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de la región Caribe colombiana. Cada noche, miles de jugadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico siguen atentos la transmisión oficial para conocer los números ganadores, manteniendo viva una tradición que ha pasado de generación en generación.

Número ganador del Sinuano Noche – Martes 14 de octubre de 2025

En el sorteo realizado el martes, 14 de octubre de 2025, el resultado fue el siguiente:

  • Número completo:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta balota:

Este resultado se dio a conocer en la emisión oficial nocturna, transmitida en vivo a la hora habitual.

Un juego tradicional y accesible

Una de las razones por las que el Sinuano Noche se mantiene vigente es su facilidad para participar. Con apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, cualquier persona puede jugar sin necesidad de grandes inversiones.

Desde 2025, el sorteo implementó la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar y aumentó la emoción entre los participantes habituales.

Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se sortea todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de los canales oficiales. Esto garantiza que los resultados se conozcan en tiempo real, brindando transparencia y confianza a los apostadores.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego ofrece varias modalidades que se ajustan a diferentes estrategias y preferencias:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad tiene premios variables, que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparecen.

Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Los ganadores pueden acercarse a los puntos autorizados para recibir su premio, presentando los siguientes documentos:

  • Tiquete original en buen estado.
  • Documento de identidad (original y copia).

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicita documentación adicional:

  • Menos de 48 UVT: documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.
  • Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El Sinuano Noche no solo es una oportunidad diaria para ganar, sino también una tradición arraigada en la cultura caribeña, que combina emoción, accesibilidad y confianza en cada sorteo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Sinuano noche

Resultados del chance

Publicidad

Publicidad

Publicidad