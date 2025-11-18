Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los chances más representativos del Caribe colombiano. Para miles de jugadores, este sorteo nocturno no solo implica una apuesta: se ha convertido en un ritual cotidiano que reúne a familias y amigos alrededor de la emoción por conocer el número ganador.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 18 de noviembre de 2025

Durante la noche del martes, 18 de noviembre de 2025, el sorteo del Sinuano Noche entregó el siguiente resultado oficial: 2743 - 9.



Número ganador: 2743.

Tres últimas cifras: 743.

Dos últimas cifras: 43.

Quinta balota: 9.

Este número marcó la suerte de quienes siguieron la transmisión en vivo, manteniendo la expectativa que caracteriza a este tradicional sorteo nocturno.



Un juego tradicional con accesibilidad y novedades

El Sinuano Noche se mantiene entre los favoritos del país gracias a su facilidad de participación. Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, cualquier persona puede jugar sin complicaciones.

En 2025, el sorteo introdujo una novedad destacada: la quinta balota, una modalidad adicional que amplió las oportunidades de ganar y añadió un toque extra de suspenso. Esta innovación fortaleció el vínculo con sus seguidores al combinar tradición y modernidad en un mismo espacio de juego.



Horario y transmisión del Sinuano Noche

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p. m. y puede verse a través de su transmisión oficial en vivo. Este horario fijo favorece la transparencia y permite que los jugadores sigan de cerca cada resultado.



La precisión en el procedimiento y la claridad en la publicación de los resultados han consolidado la confianza del público, posicionando al Sinuano Noche como un referente entre los sorteos nocturnos del país.



Modalidades de apuesta disponibles

El Sinuano Noche ofrece varias modalidades que permiten ajustar la estrategia de juego según las preferencias de cada apostador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro dígitos.

acierto exacto del número de cuatro dígitos. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las últimas tres cifras.

coincidencia exacta de las últimas tres cifras. Tres cifras combinado: las últimas tres cifras en cualquier orden.

las últimas tres cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al tipo de jugada y al valor apostado, lo que permite una experiencia flexible tanto para jugadores nuevos como para quienes buscan estrategias más avanzadas.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

Reclamar un premio es un proceso ágil, siempre que el ganador cuente con los documentos requeridos según el monto obtenido. El operador del sorteo garantiza un sistema seguro, claro y totalmente verificado.



Documentos necesarios

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT)