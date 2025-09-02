Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su éxito radica en la facilidad de participación, pues las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, y en las múltiples oportunidades de ganar.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 2 de septiembre de 2025

El sorteo del martes, 2 de septiembre de 2025 entregó los siguientes números ganadores:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el 2025, el Sinuano Noche incluyó la opción de la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de acierto y permite combinar resultados con otras cifras.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo del chance Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m., hora en la que se publican oficialmente los resultados.



Cómo jugar el chance Sinuano Noche

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que aparezcan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acertar la última cifra.

Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

El proceso de cobro depende del monto ganado, pero siempre se deben presentar documentos básicos:



Documentos fundamentales

Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio