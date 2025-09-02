Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su éxito radica en la facilidad de participación, pues las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, y en las múltiples oportunidades de ganar.
Resultado oficial del Sinuano Noche – 2 de septiembre de 2025
El sorteo del martes, 2 de septiembre de 2025 entregó los siguientes números ganadores:
- Número principal:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Quinta balota:
Desde el 2025, el Sinuano Noche incluyó la opción de la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de acierto y permite combinar resultados con otras cifras.
¿A qué hora juega el Sinuano Noche?
El sorteo del chance Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m., hora en la que se publican oficialmente los resultados.
Cómo jugar el chance Sinuano Noche
Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que aparezcan:
- Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra (uña): acertar la última cifra.
Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche
El proceso de cobro depende del monto ganado, pero siempre se deben presentar documentos básicos:
Documentos fundamentales
- Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Según el valor del premio
- Premios menores a 48 UVT: solo documentos fundamentales.
- Premios entre 48 y 181 UVT: además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).
- Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria (expedida en los últimos 30 días y a nombre del ganador). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.