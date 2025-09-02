Publicidad

Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025

El chance Sinuano Noche juega todos los días a las 10:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy 2 de septiembre de 2025.

Sinuano Noche resultado del último sorteo
Imagen creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 09:30 p. m.

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su éxito radica en la facilidad de participación, pues las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, y en las múltiples oportunidades de ganar.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 2 de septiembre de 2025

El sorteo del martes, 2 de septiembre de 2025 entregó los siguientes números ganadores:

  • Número principal:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta balota:

Desde el 2025, el Sinuano Noche incluyó la opción de la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de acierto y permite combinar resultados con otras cifras.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo del chance Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m., hora en la que se publican oficialmente los resultados.

Cómo jugar el chance Sinuano Noche

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que aparezcan:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
  • Una cifra (uña): acertar la última cifra.

Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

El proceso de cobro depende del monto ganado, pero siempre se deben presentar documentos básicos:

Documentos fundamentales

  • Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio

  • Premios menores a 48 UVT: solo documentos fundamentales.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).
  • Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria (expedida en los últimos 30 días y a nombre del ganador). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
