Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 6 de enero de 2026

El Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano. A lo largo del tiempo, este sorteo nocturno se ha convertido en una auténtica tradición para miles de personas que, cada noche, revisan los resultados con la ilusión de que la suerte los acompañe y su número resulte ganador.



Resultado oficial del Sinuano Noche hoy, martes 6 de enero de 2026

La organización del sorteo confirmó la combinación ganadora correspondiente al martes, 6 de enero de 2026, una jornada seguida con especial atención por los jugadores habituales del chance.

El resultado oficial fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche radica en su equilibrio entre tradición y accesibilidad. Los valores de apuesta, que van desde $500 hasta $25.000, permiten la participación de personas con distintos presupuestos, manteniendo su carácter popular y cercano dentro del panorama del chance colombiano.

Durante 2025, el sorteo incorporó una actualización importante con la inclusión de la quinta balota, una novedad que amplió el número de combinaciones posibles y aumentó las opciones de premio, sin modificar la mecánica tradicional que los jugadores ya conocían. Esta evolución facilitó la adaptación tanto de apostadores frecuentes como de nuevos participantes, reforzando la vigencia y el atractivo del juego.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de forma clara y oportuna.

La transparencia del proceso, junto con la publicación constante de los números ganadores en los canales oficiales, fortalece la confianza del público y consolida al sorteo como una referencia diaria entre los resultados del chance en Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Con el fin de atender a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

acierto exacto del número de cuatro cifras. Cuatro cifras combinado : acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: a cierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

cierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad otorga premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es claro y seguro. El ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad original y una fotocopia legible.



Según el valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: d ocumentos básicos y formato SIPLAFT.

ocumentos básicos y formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (con antigüedad no mayor a 30 días).

Cumplir con estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.