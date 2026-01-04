Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 4 de enero de 2026

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano. Con el paso de los años, este sorteo nocturno se ha consolidado como una tradición para miles de personas que cada noche consultan los resultados del chance, con la expectativa de que la suerte les acompañe en el número ganador.

Resultado oficial del Sinuano Noche hoy domingo 4 de enero de 2026

La organización del sorteo confirmó la combinación ganadora correspondiente al domingo 4 de enero de 2026, una jornada seguida de cerca por los jugadores habituales del chance. El resultado oficial fue: (dentro de poco)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche se basa en el equilibrio entre tradición y accesibilidad. Los valores de apuesta, que van desde $500 hasta $25.000, facilitan la participación de personas con distintos presupuestos, manteniendo su esencia popular y cercana dentro del chance colombiano.

Durante 2025, el sorteo incorporó una actualización relevante: la quinta balota. Esta novedad amplió el número de combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de premio, sin alterar la mecánica tradicional que los jugadores ya conocían. Gracias a esta evolución, tanto apostadores habituales como nuevos participantes pudieron adaptarse con facilidad a la dinámica del juego, fortaleciendo su vigencia y atractivo.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de manera clara y oportuna.



La transparencia del proceso, sumada a la publicación constante de los números ganadores en los canales oficiales, refuerza la confianza del público y consolida al sorteo como una referencia diaria dentro de los resultados del chance en Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Con el objetivo de atender a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite diseñar estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es claro y seguro. El ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (con antigüedad no mayor a 30 días).

Cumplir con estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.