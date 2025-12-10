Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 10 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los chances más emblemáticos del Caribe colombiano. Más que un simple juego de azar, este sorteo nocturno se ha convertido en una tradición que reúne a miles de personas cada noche alrededor de la ilusión de acertar el número ganador.

Durante la jornada del miércoles, 10 de diciembre de 2025, la expectativa volvió a estar presente entre los apostadores, quienes siguieron atentamente la transmisión oficial para conocer el resultado del día.

Número ganador del Sinuano Noche – 10 de diciembre de 2025

El resultado oficial confirmado por la organización fue el siguiente:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este número definió la suerte de cientos de jugadores y mantuvo viva la emoción que caracteriza a este tradicional sorteo nocturno.



Un juego tradicional, accesible y con innovación

Uno de los principales motivos por los que el Sinuano Noche se mantiene entre los favoritos de los colombianos es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de jugadores con distintos presupuestos.

Durante 2025, el juego incorporó una novedad importante: la quinta balota, una modalidad adicional que amplió las opciones de ganar y añadió mayor suspenso a cada sorteo. Esta actualización logró combinar la esencia clásica del chance con una dinámica más moderna y atractiva para el público.



Horario y transmisión del Sinuano Noche

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores seguir el sorteo con regularidad y garantiza transparencia en cada jornada.



La claridad en la presentación de los resultados y la rigurosidad del proceso han fortalecido su credibilidad, convirtiéndolo en uno de los sorteos nocturnos más seguidos del país.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego ofrece diferentes modalidades para adaptarse a las preferencias de cada apostador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

acierto exacto del número de cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: c oincidencia exacta de las tres últimas cifras.

oincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad cuenta con premios proporcionales al tipo de jugada y al valor apostado, lo que permite estrategias flexibles para jugadores nuevos y experimentados.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio es sencillo y está respaldado por un sistema seguro y transparente. Todo ganador debe presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Según el valor del premio, se solicitan requisitos adicionales: