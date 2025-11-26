Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales y queridos en la región Caribe. Para miles de apostadores, este chance no es solo una jugada diaria, sino un ritual nocturno que mezcla emoción, costumbre y la ilusión de acertar el número ganador.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 26 de noviembre de 2025

Durante la noche del miércoles, 26 de noviembre de 2025, la transmisión oficial confirmó la combinación ganadora de la jornada:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

El anuncio mantuvo en expectativa a quienes siguieron el sorteo en vivo, como ocurre cada noche.



Un chance accesible y en evolución constante

Uno de los principales atractivos del Sinuano Noche es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, permitiendo que jugadores con distintos presupuestos participen sin dificultad.

Además, desde 2025 el sorteo incorporó la quinta balota, una novedad que amplió las combinaciones posibles y añadió un toque adicional de suspenso. Esta actualización permitió mezclar tradición y modernidad en un formato renovado que rápidamente ganó popularidad.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p. m. La transmisión oficial en vivo garantiza total transparencia y permite que los apostadores conozcan el resultado inmediatamente.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para atender tanto a jugadores experimentados como a quienes comienzan en el mundo del chance, el sorteo ofrece diversas modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: p ermite ganar sin importar el orden.

ermite ganar sin importar el orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combina do: acierto en cualquier orden.

do: acierto en cualquier orden. Dos cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

coincidencia exacta de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al tipo de apuesta y al valor jugado.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso de cobro es sencillo, pero requiere la verificación correspondiente. El ganador debe presentar los siguientes documentos:



Documentos obligatorios

Tiquete original en perfecto estado

Documento de identidad original y copia

Requisitos adicionales según el monto (en UVT)