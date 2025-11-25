Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 25 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más tradicionales y apreciados en la región Caribe. Para miles de jugadores, este chance representa mucho más que una apuesta diaria: es un ritual nocturno que mezcla tradición, emoción y la esperanza de acertar el número ganador.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 25 de noviembre de 2025

Durante la noche del martes, 25 de noviembre de 2025, la transmisión oficial confirmó la combinación ganadora:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Como es habitual, el sorteo mantuvo la expectativa de quienes siguieron el anuncio en vivo.



Un chance accesible y en constante evolución

Parte del atractivo del Sinuano Noche radica en su facilidad para participar. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas con distintos presupuestos disfruten del juego sin dificultades.

En 2025, el sorteo integró una novedad que rápidamente se convirtió en favorita: la quinta balota. Este elemento adicional incrementa las posibilidades de acierto y suma un toque extra de suspenso a cada jornada, combinando tradición con modernidad.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m. La transmisión oficial en vivo garantiza transparencia en cada sorteo y permite que los apostadores conozcan el resultado en tiempo real.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para adaptarse tanto a jugadores experimentados como a quienes recién ingresan al mundo del chance, el sorteo ofrece varias modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden.

permite ganar sin importar el orden. Tres cifras directo: coincide exactamente con las tres últimas cifras.

coincide exactamente con las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto en cualquier orden.

acierto en cualquier orden. Dos cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

coincidencia exacta de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al valor apostado y al nivel de dificultad.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso de cobro es seguro y sencillo, siempre bajo la verificación correspondiente. El ganador debe presentar:



Documentos obligatorios

Tiquete original en perfecto estado

Documento de identidad original y copia

Requisitos adicionales según el monto (en UVT)