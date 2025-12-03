Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más apreciados por los jugadores de la región Caribe. Para miles de apostadores, este chance representa mucho más que una apuesta cotidiana: es un ritual que mezcla tradición, expectativa y la ilusión permanente de acertar una cifra capaz de cambiarlo todo. Su popularidad refleja la profunda conexión cultural que ha construido con el paso del tiempo.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 3 de diciembre de 2025

Durante la noche del miércoles, 3 de diciembre de 2025, la transmisión oficial confirmó la combinación ganadora de la jornada:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

El anuncio mantuvo en suspenso a quienes siguieron el sorteo en vivo desde diferentes regiones del país, una escena habitual entre los seguidores del Sinuano Noche.



Un chance accesible y en constante evolución

El Sinuano Noche ha sostenido su éxito gracias a su accesibilidad: las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de jugadores con presupuestos variados.

Además, en 2025 integró la quinta balota, una actualización que amplió las combinaciones posibles y añadió un nuevo nivel de emoción. Esta innovación ha permitido equilibrar la tradición del sorteo con un formato más moderno, captando la atención de jugadores experimentados y de nuevos apostadores.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p. m. y cuenta con una transmisión en vivo que garantiza total transparencia. Esta emisión se ha convertido en parte de la rutina nocturna de miles de seguidores que esperan conocer los resultados al instante.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

El sorteo ofrece diversas modalidades diseñadas para adaptarse a distintos perfiles de apostadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número.

acierto exacto del número. Cuatro cifras combinado: premia sin importar el orden.

premia sin importar el orden. Tres cifras directo: coincide con las tres últimas cifras en orden exacto.

coincide con las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acepta cualquier orden de las tres cifras.

acepta cualquier orden de las tres cifras. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): coincide con la última cifra del número ganador.

Cada opción entrega premios proporcionales al tipo de jugada y al valor apostado, ampliando las posibilidades de ganar.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso de cobro es sencillo, aunque varía según el valor ganado. Los apostadores deben presentar:



Documentos obligatorios

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y copia.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT)

Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.

documentos básicos + Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Estas exigencias garantizan un proceso de pago seguro y acorde con la normativa vigente, protegiendo tanto al ganador como al operador del sorteo.

