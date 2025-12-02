Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más queridos por los jugadores en la región Caribe. Para miles de apostadores, este chance representa mucho más que una apuesta diaria: es un ritual que combina tradición, expectativa y la ilusión constante de acertar la cifra que podría transformar su destino. Su vigencia y popularidad reflejan la fuerte conexión cultural que ha construido a lo largo de los años.



Resultado de Sinuano Noche - 2 de diciembre de 2025

Durante la noche del martes, 2 de diciembre de 2025, la transmisión oficial confirmó la combinación ganadora del día: 5199 - 1.



Número ganador: 5199.

Tres últimas cifras: 199.

Dos últimas cifras: 99.

Quinta balota: 1.

Como es habitual, el anuncio mantuvo en suspenso a los jugadores que siguieron el sorteo en vivo desde distintos puntos del país.

Un chance accesible y en constante evolución

El Sinuano Noche ha logrado sostener su éxito gracias a su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, permitiendo que participantes con diferentes presupuestos se sumen sin dificultad.

En 2025, el sorteo integró la quinta balota, una actualización que amplió las combinaciones posibles y añadió un nuevo nivel de emoción. Esta novedad fortaleció el equilibrio entre tradición y modernidad, atrayendo tanto a jugadores veteranos como a nuevos apostadores en busca de una experiencia dinámica.



Horario y transmisión del sorteo

El Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p. m., acompañado de una transmisión en vivo que garantiza transparencia y permite conocer los resultados al instante. Esta emisión diaria se ha convertido en una parte habitual de la rutina nocturna de miles de seguidores.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El sorteo ofrece diferentes modalidades diseñadas para ajustarse a todo tipo de jugadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: premia sin importar el orden de las cifras.

premia sin importar el orden de las cifras. Tres cifras directo: coincide con las tres últimas cifras en el orden exacto.

coincide con las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: permite ganar con las tres cifras en cualquier orden.

permite ganar con las tres cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): coincide con la última cifra del número ganador.

Cada modalidad otorga premios de acuerdo con el tipo de jugada y el valor apostado, ofreciendo así múltiples formas de participar y ganar.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso de cobro es sencillo, aunque requiere cumplir con ciertos documentos y condiciones según el monto ganado. Los apostadores deben presentar:

Documentos obligatorios:



Tiquete original en perfecto estado.

Documento de identidad original y copia.

Requisitos adicionales según el valor del premio (medido en UVT):



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).

Estos lineamientos garantizan un proceso de pago seguro y conforme a la normativa, protegiendo tanto a los ganadores como al operador del juego.