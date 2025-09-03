Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche se ha convertido en uno de los chances más reconocidos y jugados en la Costa Caribe colombiana. Su popularidad se extiende especialmente en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, gracias a la facilidad para participar y a las múltiples oportunidades de ganar. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que lo hace accesible para todo tipo de jugadores.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 3 de septiembre de 2025

El sorteo del miércoles, 3 de septiembre de 2025 entrega los siguientes números ganadores:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el 2025, el Sinuano Noche incluyó la modalidad de la quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de acierto y permite más combinaciones al momento de jugar.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p.m., momento en el que se publican oficialmente los resultados para los apostadores.



Cómo jugar el chance Sinuano Noche

Este chance ofrece distintas modalidades de juego, que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que salgan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

El proceso de cobro varía según el valor del premio obtenido, pero siempre se deben presentar los documentos básicos:



Documentos fundamentales

Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto del premio