Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 6 de agosto de 2025

El Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más populares del Caribe colombiano. Su impacto es notable en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de personas participan cada noche con la ilusión de ganar un buen premio.

Resultado del sorteo del 5 de agosto de 2025

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Recuerde verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si ha resultado premiado.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

Este sorteo se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p.m., y los resultados oficiales se publican pocos minutos después de finalizado el juego.



¿Cómo se juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche es un juego accesible y versátil, que permite realizar apuestas desde tan solo $500 pesos. Los jugadores pueden elegir entre distintas modalidades de juego, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que salgan:



Cuatro cifras directo (superpleno): Acierte las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acierta las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acierta las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): Acierta las dos últimas cifras en orden.

Una cifra (uña): Acierta la última cifra.

Desde el año 2025, también se ha sumado una quinta balota adicional, lo que amplía las posibilidades de acceder a premios más altos.



¿Cuánto cuesta jugar al Sinuano Noche?

El juego se adapta a distintos presupuestos, permitiendo que más personas puedan participar:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

Valor máximo por apuesta: $25.000 pesos

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

Si acertó alguno de los premios, estos son los pasos y documentos requeridos para hacer efectivo el cobro:



Documentos obligatorios:

Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras)

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio (en UVT):

Menor a 48 UVT: Solo se requieren los documentos básicos.

Solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: Es necesario anexar el Formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta.

Es necesario anexar el Formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta. Mayor a 182 UVT: Además de los requisitos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria a nombre del titular (vigencia no mayor a 30 días). El premio se paga por transferencia bancaria en un plazo máximo de 8 días hábiles.

Un juego que sigue conquistando la región

El Sinuano Noche se mantiene como una alternativa emocionante para quienes desean probar suerte con una inversión mínima. Como siempre, se recomienda jugar con responsabilidad y consultar los resultados únicamente a través de canales oficiales.