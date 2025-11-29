Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 29 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más apreciados en la región Caribe. Para miles de jugadores, este chance representa mucho más que una apuesta diaria: es un ritual nocturno lleno de expectativa, tradición y la esperanza de acertar la cifra que podría cambiar su destino.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 29 de noviembre de 2025

Durante la noche del sábado, 29 de noviembre de 2025, la transmisión oficial confirmó el número ganador de la jornada: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un chance accesible y en constante evolución

Uno de los factores que ha mantenido vigente al Sinuano Noche es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, permitiendo que personas con distintos presupuestos participen sin complicaciones.

En 2025, el sorteo integró la quinta balota, una innovación que amplió las combinaciones posibles y añadió un nivel adicional de suspenso. Esta actualización fortaleció el equilibrio entre tradición y modernidad, impulsando aún más la popularidad del juego entre apostadores nuevos y veteranos.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p. m., con una transmisión en vivo que garantiza transparencia y permite a los jugadores conocer el resultado de inmediato. Esta rutina nocturna se ha convertido en parte de la agenda habitual de quienes siguen el chance diariamente.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El sorteo ofrece múltiples modalidades pensadas tanto para apostadores experimentados como para quienes comienzan en el mundo del chance. Las opciones incluyen:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: premia sin importar el orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al tipo de jugada y al valor apostado, lo que permite a los jugadores elegir la estrategia que mejor se adapte a su estilo.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar premios es sencillo, pero exige presentar ciertos documentos según el monto obtenido. El ganador debe entregar los siguientes requisitos:



Documentos obligatorios

Tiquete original en perfecto estado.

Documento de identidad original y su respectiva copia.

Requisitos adicionales según el monto (en UVT)

Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).

Estos lineamientos aseguran un proceso de pago transparente y seguro para todos los ganadores del Sinuano Noche.