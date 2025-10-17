Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 17 de octubre de 2025

El Sinuano Noche continúa destacándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de la región Caribe colombiana. Cada noche, miles de jugadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico siguen atentos la transmisión oficial para conocer los números ganadores, manteniendo viva una tradición que ha pasado de generación en generación.

Número ganador del Sinuano Noche – Viernes 17 de octubre de 2025

En el sorteo realizado el viernes, 17 de octubre de 2025, el resultado fue el siguiente:



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este resultado se dio a conocer en la emisión oficial nocturna, transmitida en vivo a la hora habitual.



Un juego tradicional y accesible

Una de las razones por las que el Sinuano Noche se mantiene vigente es su facilidad para participar. Con apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, cualquier persona puede jugar sin necesidad de grandes inversiones.

Desde 2025, el sorteo implementó la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar y aumentó la emoción entre los participantes habituales.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se sortea todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de los canales oficiales. Esto garantiza que los resultados se conozcan en tiempo real, brindando transparencia y confianza a los apostadores.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego ofrece varias modalidades que se ajustan a diferentes estrategias y preferencias:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad tiene premios variables, que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparecen.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Los ganadores pueden acercarse a los puntos autorizados para recibir su premio, presentando los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicita documentación adicional:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.

documentos básicos + Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El Sinuano Noche no solo es una oportunidad diaria para ganar, sino también una tradición arraigada en la cultura caribeña, que combina emoción, accesibilidad y confianza en cada sorteo.