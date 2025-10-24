Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 24 de octubre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos del Caribe colombiano. Cada noche, miles de jugadores en Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico siguen con emoción este sorteo que ya forma parte de la cultura popular de la región.

Más que un simple juego, el Sinuano Noche representa una tradición que ha pasado de generación en generación, manteniendo viva la ilusión de ganar.

Un juego tradicional y accesible

El éxito del Sinuano Noche radica en su sencillez y accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que personas de distintos presupuestos puedan participar.

Una de las grandes novedades de 2025 fue la incorporación de la quinta balota, una innovación que aumentó las posibilidades de ganar y añadió un toque extra de emoción a cada jugada. Esta actualización fue muy bien recibida por los jugadores, reafirmando el cariño y la confianza del público en este clásico del chance caribeño.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., convirtiéndose en una cita infaltable para los amantes del azar. Su transmisión en vivo por los canales oficiales garantiza transparencia y confianza, permitiendo conocer los resultados en tiempo real.



Cada sorteo se vive con entusiasmo, cerrando el día con la esperanza de convertirse en el próximo ganador.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El sorteo ofrece varias opciones para participar, adaptadas a los gustos y estrategias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado : las cuatro cifras en cualquier orden.

: las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras direct o: acierto exacto de las tres últimas cifras.

o: acierto exacto de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): aci erto de las dos últimas cifras.

erto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas modalidades hacen del Sinuano Noche un juego versátil y emocionante, ideal tanto para quienes buscan premios pequeños como para quienes sueñan con grandes ganancias.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Reclamar un premio es un proceso rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a los puntos de pago autorizados con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir algunos requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: d ocumentos básicos.

ocumentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, emoción y oportunidad, el Sinuano Noche continúa siendo uno de los juegos más populares del Caribe colombiano. Cada noche, miles de personas renuevan su esperanza frente a los números, soñando con ser los próximos ganadores.