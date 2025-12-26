Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 26 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano. A lo largo de los años, este sorteo nocturno se ha transformado en una auténtica tradición para miles de personas que, noche tras noche, revisan los resultados con la expectativa de que la suerte esté de su lado.

Resultado oficial del Sinuano Noche

La organización del sorteo confirmó la combinación ganadora correspondiente al viernes, 26 de diciembre de 2025, una jornada seguida de cerca por los jugadores habituales del chance. El resultado oficial fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche radica en su equilibrio entre tradición y accesibilidad. Sus valores de apuesta, que oscilan entre $500 y $25.000, permiten que personas con distintos presupuestos participen, manteniendo su carácter popular dentro de los juegos de azar en Colombia.

Durante 2025, el sorteo incorporó una novedad relevante: la quinta balota, una actualización que amplió las combinaciones posibles y aumentó las opciones de premio, sin alterar la mecánica tradicional que los jugadores ya conocen. Esta evolución facilitó la adaptación tanto de apostadores frecuentes como de nuevos participantes.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores planificar sus apuestas y consultar los resultados de manera clara y oportuna. La transparencia del proceso y la publicación constante de los números ganadores refuerzan la confianza del público en este sorteo nocturno.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para responder a diferentes perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

acierto exacto del número de cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: a cierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

cierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, permitiendo estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: d ocumentos básicos.

ocumentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT.

documentos básicos y formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (con antigüedad no mayor a 30 días).

El cumplimiento de estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.